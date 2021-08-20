0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Renault показал туристический кемпер на шасси Trafic

Renault показал туристический кемпер на шасси Trafic

Renault превратил Trafic в гостиничный номер на колесах. В распоряжении экипажа двухспальная кровать, душ и даже веранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.

Renault представил минивен Trafic SpaceNomad. Перед публикой новый кемпер предстанет на автошоу кемперов в Дюссельдорфе. Trafic SpaceNomad станет серийным и уже в следующем году станет доступным для заказа на большинстве европейских рынков компании.

Модель базируется на шасси Trafic и доступна в двух вариантах длины – 5080 мм и 5480 мм. Автомобиль доступен в четырех- и пятиместной конфигурациях. Покупатели могут выбрать несколько вариантов турбодизелей мощностью от 110 до 170 л.с. В качестве трансмиссии можно выбрать как 6-ступенчатую МКП, так и роботизированную коробку передач с таким же количеством ступеней.

Trafic SpaceNomad получил выдвижной тент и задний ряд кресел, который трансформируется в кровать. Зона кухни оснащена двухконфорочной плитой, холодильником объемом 49 литров и раковиной с краном. Есть даже отдельный выносной стол, который можно использовать внутри или снаружи автомобиля.

Среди других особенностей – поворотные передние сиденья, выносной душ и раскладная веранда размером 220 на 235 см. Покупатели также найдут светодиодное внутреннее освещение и дополнительный обогреватель на 2000 Вт. В распоряжении автопутешественников также беспроводное зарядное устройство для смартфона и 8-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.