До какой отметки может подорожать золото к концу года — прогноз Metals Focus

К концу 2021 года цена золота может вернуться к отметке $1900 за унцию.

Такой прогноз на днях озвучили эксперты компании – ведущего консультанта на рынке драгметаллов Metals Focus.

По мнению аналитиков Metals Focus, в ближайшей перспективе рост золотых котировок может быть ограничен, так как рынок драгметаллов сегодня не имеет достаточного импульса для движения вверх. В то же время, к концу 2021 года цена золота может вернуться к отметке $1900 за унцию, прогнозируют эксперты.

Сегодня символическую поддержку рынку оказывает ситуация, связанная со стремительным ростом числа заразившихся новым штаммом COVID-19 и связанными с этим перспективами замедления роста мировой экономики.

С другой стороны, на золото давит укрепляющийся доллар.