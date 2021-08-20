До какой отметки может подорожать золото к концу года — прогноз Metals Focus

К концу 2021 года цена золота может вернуться к отметке $1900 за унцию.
Такой прогноз на днях озвучили эксперты компании – ведущего консультанта на рынке драгметаллов Metals Focus.
По мнению аналитиков Metals Focus, в ближайшей перспективе рост золотых котировок может быть ограничен, так как рынок драгметаллов сегодня не имеет достаточного импульса для движения вверх. В то же время, к концу 2021 года цена золота может вернуться к отметке $1900 за унцию, прогнозируют эксперты.
Сегодня символическую поддержку рынку оказывает ситуация, связанная со стремительным ростом числа заразившихся новым штаммом COVID-19 и связанными с этим перспективами замедления роста мировой экономики.
С другой стороны, на золото давит укрепляющийся доллар.
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