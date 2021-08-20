Раздел общего имущества супругов: спорные вопросы

Имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.д.) самостоятельного заработка (дохода).

Об этом пишет Минюст.

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Как разделить общее имущество, если супруги решили развестись.

Если супруги не пришли к согласию относительно размера принадлежащих им долей или способа раздела общего имущества, то спор решается в судебном порядке.

При разделе имущества супругов должны учитываться три категории объектов:

вещи (отдельная вещь или совокупность вещей, принадлежащих супругам на праве общей совместной собственности;

кредиторские требования супругов (право требования по договору займа, купли-продажи и тому подобное, когда супруги выступают кредиторами и вправе требовать возврата долга, передачи вещи и т.п.);

долговые обязательства супругов (обязательства, по которым супруги выступают как должники и обязаны вернуть долг, вернуть или передать вещь и т.д.).

Раздел имущества проводится с учетом стоимости вещей, принадлежащих супругам на праве общей собственности, а также размера их кредиторских требований и долговых обязательств.

Имущество лиц, проживающих одной семьей без регистрации брака, приобретенное во время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности.

Довольно распространены случаи, когда супруги совместно покупают недвижимое имущество, однако право собственности на него регистрируется на одного из супругов. Да, в этом есть некоторые преимущества – меньше налоговое бремя, но недостатков значительно больше, а именно:

в случае расторжения брака, если супруги не определяет судьбу такого имущества путем заключения договора раздела общего имущества или иного гражданско-правового договора, то указанный в документах владелец может ошибочно полагать, что он является единственным собственником. Однако, через несколько лет может возникнуть ситуация, когда при продаже такого недвижимого имущества нотариус потребует согласие другого из бывших супругов;

в случае смерти нетитульного собственника (не записанного в договоре о приобретении недвижимого имущества). Сейчас законодательно не закреплено единого подхода относительно способа оформления такой доли. Многие считают, что в связи со смертью нетитульный владелец теряет свое право на имущество.

Однако, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины имущество является общим совместным с момента покупки и не перестает им быть в случае смерти. Поэтому могут возникать недоразумения между собственником, записанным в договоре о приобретении недвижимого имущества, и другими наследниками;

в случае расторжения брака и смерти одного из совладельцев одновременно могут возникать проблемы, как в приведенных выше ситуациях.

Как предотвратить такие случаи. Покупать недвижимое имущество сразу на обоих супругов в равных долях или в соответствии со сделанными взносами, о чем указывать в договоре;

заключать брачные договоры, где сразу предусматривать положения о правах на имущество каждого из супругов и условия относительно получения согласия другого из супругов в случае его отчуждения;

заключать договоры раздела общего имущества супругов во время пребывания в браке или как можно скорее после развода;