Раздел общего имущества супругов: спорные вопросы

Имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.д.) самостоятельного заработка (дохода).
Об этом пишет Минюст.
Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.
Как разделить общее имущество, если супруги решили развестись.
Если супруги не пришли к согласию относительно размера принадлежащих им долей или способа раздела общего имущества, то спор решается в судебном порядке.
При разделе имущества супругов должны учитываться три категории объектов:
Раздел имущества проводится с учетом стоимости вещей, принадлежащих супругам на праве общей собственности, а также размера их кредиторских требований и долговых обязательств.
Имущество лиц, проживающих одной семьей без регистрации брака, приобретенное во время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности.
Довольно распространены случаи, когда супруги совместно покупают недвижимое имущество, однако право собственности на него регистрируется на одного из супругов. Да, в этом есть некоторые преимущества – меньше налоговое бремя, но недостатков значительно больше, а именно:
Однако, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины имущество является общим совместным с момента покупки и не перестает им быть в случае смерти. Поэтому могут возникать недоразумения между собственником, записанным в договоре о приобретении недвижимого имущества, и другими наследниками;
Как предотвратить такие случаи. Покупать недвижимое имущество сразу на обоих супругов в равных долях или в соответствии со сделанными взносами, о чем указывать в договоре;
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