Virgin Hyperloop показал, как будет работать скоростной вакуумный поезд

В прошлом году Virgin Hyperloop провела испытания, чтобы продемонстрировать безопасность поездки. Капсула с двумя пассажирами на борту развила скорость до 172 км/ч по испытательному треку. До максимальной теоретической скорости в 1200 км/ч еще далеко, но компания планирует разогнаться до 1050 км/ч, когда построит трассу достаточной длины.
Сейчас компания выпустила новое видео, в котором рассказывает подробности архитектуры Hyperloop — магнитная левитация, движущие установки, мощные батареи и тому подобное. Помимо технических деталей, также речь идет о стоимости, экономической обоснованности и влиянии технологии на окружающую среду.
Безопасность поездки будет обеспечиваться централизованной системой управления. Капсулы с пассажирами будут ездить с интервалом в минуту, а остановки будут только на крупных станциях. По подсчетам компании, за час можно будет перевезти до 50 000 пассажиров. Это равно пропускной способности трассы с 30 полосами движения. Virgin Hyperloop заявляет, что капсулы на батарейках будут иметь «нулевые прямые выбросы».
Напомним, что цель проекта – построить скоростные дороги между крупными городами и обеспечить сообщение со скоростью около 1000 км/ч. Это примерно в десять раз быстрее, чем на обычном поезде, и в три раза быстрее, чем на скоростном.
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