В Украине зарегистрировано более 9 тысяч земельных сделок: области-лидеры

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключены 9072 земельные сделки. По состоянию на 25 августа площадь проданных земель составляет 19 356 га.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Больше всего земли продали в Полтавской области – 2284,1 га. На втором месте Харьковская область – 2197,7 га, на третьем – Кировоградская область – 1589,6 га.
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За это время 4767 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 5353, из них 4712 согласовано, 18 – в очереди на рассмотрение, по 623 получен отказ.
Инфографика: Минагрополитики
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