В Украине зарегистрировано более 9 тысяч земельных сделок: области-лидеры

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключены 9072 земельные сделки. По состоянию на 25 августа площадь проданных земель составляет 19 356 га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Больше всего земли продали в Полтавской области – 2284,1 га. На втором месте Харьковская область – 2197,7 га, на третьем – Кировоградская область – 1589,6 га.

Читайте также: Первый месяц рынка земли. Какова цена гектара и от чего она зависит

За это время 4767 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 5353, из них 4712 согласовано, 18 – в очереди на рассмотрение, по 623 получен отказ.



Инфографика: Минагрополитики

Справка Finance.ua:

1 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли;

до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 гектаров;

закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Напоминаем, что обо всех изменениях касательно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.