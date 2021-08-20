Как карантин повлиял на рынок труда в Украине (инфографика)

В марте 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 37,3 тысячи. Однако уже в апреле этот показатель увеличился до 149,2 тыс. зарегистрированных в течение месяца.

Далее несколько месяцев 2020 года показатель уменьшался. В течение августа было зарегистрировано 47,7 тыс. безработных, но уже через месяц зарегистрировали на 10 тысяч больше.

В течение ноября 2020 года в Украине действовал карантин выходного дня. Тогда за месяц зарегистрировали 77,7 тысячи безработных, а уже в декабре – 109,1 тысячи.

Первые недели 2021 года начались с усиленного карантина. За январь количество зарегистрированных безработных составило 81,7 тыс., а к июню 2021 показатель уменьшился до 50,8 тыс. в месяц.

В марте 2020 года трудоустроилось 74,7 тысяч человек. Через 5 месяцев показатель сократился до 40,1 тыс. в месяц, однако в сентябре 2020 количество нашедших работу было 61,9 тыс.



В течение декабря 2020 года трудоустроилось 25,3 тысячи человек. К апрелю 2021 года этот показатель рос – до 72,4 тыс. Однако в течение мая-июня трудоустраивались по 40 тысяч человек.