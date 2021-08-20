0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Программа «Доступная ипотека 7%»: ТОП-5 регионов

Программа «Доступная ипотека 7%»: ТОП-5 регионов

По состоянию на 25 августа текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 730 кредитных договоров на общую сумму 617,51 млн грн, причем как на первичном (23,26%), так и вторичном (соответственно – 76,74%) рынках.

Об этом сообщает Минфин.

В целом в уполномоченные банки поступило 1095 заявок на участие в программе на общую сумму 943,85 млн грн, из которых 22,32% составляет первичный рынок и 77,68% – вторичный.

В программе задействованы 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

- г. Киев (33,2 %)

- Киевская обл. (30,8 %)

- Харьковская обл. (6,3 %)

- Львовская обл. (5,8 %)

- Ровенская обл. (4,3 %)

- другие (19,6%)

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;

+5% – количества заявок и +4% от суммы заявок.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.