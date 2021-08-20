Программа «Доступная ипотека 7%»: ТОП-5 регионов

По состоянию на 25 августа текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 730 кредитных договоров на общую сумму 617,51 млн грн, причем как на первичном (23,26%), так и вторичном (соответственно – 76,74%) рынках.

Об этом сообщает Минфин.

В целом в уполномоченные банки поступило 1095 заявок на участие в программе на общую сумму 943,85 млн грн, из которых 22,32% составляет первичный рынок и 77,68% – вторичный.

В программе задействованы 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

- г. Киев (33,2 %)

- Киевская обл. (30,8 %)

- Харьковская обл. (6,3 %)

- Львовская обл. (5,8 %)

- Ровенская обл. (4,3 %)

- другие (19,6%)



Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;

+5% – количества заявок и +4% от суммы заявок.