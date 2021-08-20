По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (43,514 млн грн и 41,529 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (55 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,78−26,79 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 85,043 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

27,7600 — 888

26,8000 — 10 000

26,7800 — 80 000

26,7800 — 120 000

26,7800 — 37 773

26,7700 — 27 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,7200 — 111 111

26,7500 — 5 000

26,7700 — 10 000

26,7700 — 3 000

26,7700 — 10 000

26,7700 — 75 000

26,7700 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7920 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,7632 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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