По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (43,514 млн грн и 41,529 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (55 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,78−26,79 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 85,043 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,7600 — 888
26,8000 — 10 000
26,7800 — 80 000
26,7800 — 120 000
26,7800 — 37 773
26,7700 — 27 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,7200 — 111 111
26,7500 — 5 000
26,7700 — 10 000
26,7700 — 3 000
26,7700 — 10 000
26,7700 — 75 000
26,7700 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7920 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,7632 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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