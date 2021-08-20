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Япония начнет добывать энергию «из воздуха»

Япония начнет добывать энергию «из воздуха»

Власти Японии решили построить плавучие ветровые электростанции в прибрежных водах, чтобы добывать энергию прямо «из воздуха» вместо того, чтобы использовать ископаемое топливо. Первым будет сконструирован объект мощностью 16,8 МВт рядом с городом Гото в префектуре Нагасаки.

Об этом пишет CNBC.

Компании RWE Renewables и Kansai Electric Power подписали соглашение, по которому оба предприятия «совместно изучат возможности по осуществлению крупномасштабного морского ветроэнергетического проекта» в водах у побережья Японии. RWE Renewables заявила, что видит «большой потенциал для плавучих ветряных электростанций по всему миру, но особенно в странах с более глубокими прибрежными водами, таких как Япония».

Кроме того, в июле фирма BW Ideol, которая называет себя «компанией чистых технологий», заявила о подписании соглашения для строительства еще одной плавучей ветряной турбины в японских водах. Проект будет реализован вместе с энергетической фирмой ENEOS Corporation.

В июне правительство Японии заявило, что консорциум из шести компаний – среди них Toda Corporation, Osaka Gas, Kansai Electric Power, ENEOS Corporation, INPEX Corporation и Chubu Electric Power – был выбран для реализации государственного проекта по строительству плавучей морской ветряной электростанции мощностью 16,8 мВт.

Плавучие морские ветряные турбины отличаются устройством от морских ветровых турбин, закрепленных на дне водоема.

В компании RWE рассказали, что новые электростанции устанавливаются «поверх плавучих конструкций, которые прикреплены к морскому дну с помощью швартовых канатов и якорей». Одним из преимуществ таких турбин по сравнению с их более старым аналогом является то, что они могут быть установлены гораздо дальше от берега. Консалтинговая фирма Carbon Trust отмечает, что на таких участках «можно получить более стабильные ветровые ресурсы, а это означает, что плавучие ветровые турбины могут обеспечить более высокую производительность».

Такие установки все еще находятся на ранних стадиях разработки, и в будущем необходимо будет снизить затраты на их создание. Первая плавучая турбина была открыта лишь в 2017 году норвежской энергетической компанией Equinor. Объект Hywind Scotland имеет мощность в 30 мВт. Компания назвала его «первой полномасштабной плавучей морской ветряной электростанцией».

По материалам Главком
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