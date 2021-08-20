Сделать дом официально жилым и повысить его стоимость стало проще — комментарий эксперта

Перевести дачу или садовый домик в статус жилого можно будет в электронном виде с помощью реестра строительной деятельности. Кабмин принял соответствующее постановление на своем заседании.
Такой шаг позволит избежать «лишней бумажной волокиты», прокомментировала правительственное решение Наталья Козловская, замминистра развития общин и территорий.
Главное отличие садового дома от жилого лежит в целевом использовании, рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак. «В последнем, говоря обычным языком, человек может жить круглогодично, а вот дача предназначена лишь для сезонного использования», — объяснила она.
По ее словам, раньше, чтобы изменить статус объекта, нужно было потратить «уйму времени, сил, энергии, а иногда и денег, чтобы утрясти официально все вопросы и нюансы».
Уполномоченному лицу необходимо было предоставить органу власти целый перечень документов. Среди которых обязательно должен быть отчет о проведении технического осмотра дома и о его соответствии строительным нормам.
Зачем дачу регистрировать как жилье. Отсутствие техаудита или несоответствие отчета реальному положению дел в будущем при перепродаже объекта сулило кучу проблем и для продавца, и, особенно, для покупателя. «Ведь дом оказывался фактически вне закона», — подчеркнула Виктория Берещак.
В таком случае право собственности закрепить за таким домом очень сложно, особенно при перерегистрации. Ведь процедура была проведена либо для «галочки», либо вообще только на бумаге, констатировала она.
Что изменится. С принятием решения о возможности переведения дач и садовых домов в жилые через реестр строительной деятельности сразу же решается два ключевых момента.
«Теперь подать заявление можно лично, письмом или через электронный кабинет, а решение о переведении или отказ в нем будет создаваться исключительно при помощи реестра с обязательным присвоением регистрационного номера соответствующему документу и подписью представителя органа власти», — заметила Берещак.
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