Сделать дом официально жилым и повысить его стоимость стало проще — комментарий эксперта

Перевести дачу или садовый домик в статус жилого можно будет в электронном виде с помощью реестра строительной деятельности. Кабмин принял соответствующее постановление на своем заседании.

Такой шаг позволит избежать «лишней бумажной волокиты», прокомментировала правительственное решение Наталья Козловская, замминистра развития общин и территорий.

Главное отличие садового дома от жилого лежит в целевом использовании, рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак. «В последнем, говоря обычным языком, человек может жить круглогодично, а вот дача предназначена лишь для сезонного использования», — объяснила она.

По ее словам, раньше, чтобы изменить статус объекта, нужно было потратить «уйму времени, сил, энергии, а иногда и денег, чтобы утрясти официально все вопросы и нюансы».

Уполномоченному лицу необходимо было предоставить органу власти целый перечень документов. Среди которых обязательно должен быть отчет о проведении технического осмотра дома и о его соответствии строительным нормам.

Зачем дачу регистрировать как жилье. Отсутствие техаудита или несоответствие отчета реальному положению дел в будущем при перепродаже объекта сулило кучу проблем и для продавца, и, особенно, для покупателя. «Ведь дом оказывался фактически вне закона», — подчеркнула Виктория Берещак.

В таком случае право собственности закрепить за таким домом очень сложно, особенно при перерегистрации. Ведь процедура была проведена либо для «галочки», либо вообще только на бумаге, констатировала она.

Что изменится. С принятием решения о возможности переведения дач и садовых домов в жилые через реестр строительной деятельности сразу же решается два ключевых момента.

Во-первых, процедура регламентируется, становится более понятной и упрощенной благодаря цифровизации услуг.

Во-вторых, устраняется возможный коррупционный риск и человеческий фактор.

«Теперь подать заявление можно лично, письмом или через электронный кабинет, а решение о переведении или отказ в нем будет создаваться исключительно при помощи реестра с обязательным присвоением регистрационного номера соответствующему документу и подписью представителя органа власти», — заметила Берещак.

В-третьих, спрос на полноценные дома значительно выше, чем на дачи и садовые участки. Ведь можно закрепить право собственности и продавать не только землю, но и дом, отметила Виктория Берещак.

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