60% украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли – опрос

Почти 60% опрошенных украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если они будут нарушены, при этом, более половины респондентов нуждаются в информации о последних изменениях в земельном законодательстве.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса «Готовность землевладельцев и землепользователей к внедрению земельной реформы», проведенного Координационным центром по оказанию правовой помощи при содействии проекта «Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине», который внедряется Всемирным банком и финансируется ЕС.
Лишь 19% респондентов собираются продавать, покупать землю или делать и то, и другое. Несколько больше заинтересованных в покупке земли арендаторов и тех, кто обрабатывает более 11 га земли.
При этом, среди жителей областных центров потенциальных покупателей вдвое больше, чем среди сельских жителей.
Сколько, по вашему мнению, будет стоить 1 гектар после открытия рынка? – 39% всех опрошенных затруднились ответить.
«Опрос продемонстрировал, что недостаток знаний и потребность в информации даже больше, чем ожидалось. Например, 19% респондентов, ответивших, что хотят либо купить (7%), либо продать (12%) землю, были даже менее информированы, чем другие опрошенные.
Изменение положения является немедленным приоритетом для обеспечения положительных результатов земельной реформы. Другой пример — лишь 29% опрошенных знают, что правительство оказывает финансовую поддержку фермерам для расширения производства, и только 6% смогли назвать конкретную программу поддержки. Следовательно, те, кто не знает, просто теряют такую возможность", — заявил ведущий экономист Всемирного банка Клаус Дейнингер.
Знание законодательства. Проверка знаний респондентов по земельному законодательству показала, что их уровень правовой осведомленности по земельным вопросам можно оценить как посредственный.
На 14 вопросов об оформлении документов на землю, аренды, продажи
«Эти результаты опроса свидетельствуют о необходимости в информировании, особенно через те каналы коммуникации, которые популярны среди определенных категорий населения. Например, для старших возрастных групп — это национальные и местные телеканалы, пресса и радио», — сказал и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов.
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