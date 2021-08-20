0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 518 0

В Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы

В Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы

Британские ученые заявили, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

«Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.

Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5−6 месяцев защита снижается до 74%.

Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4−5 месяцев она снижается до 67%.

Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.

Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.