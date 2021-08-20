В Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы

Британские ученые заявили, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
«Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.
Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5−6 месяцев защита снижается до 74%.
Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4−5 месяцев она снижается до 67%.
Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.
Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.
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