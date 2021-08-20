Назвали самые популярные в Украине «бусы» с пробегом (инфографика)

В июле 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 5153 коммерческих транспортных средства общей массой до 3,5 тонн (LCV).

Об этом сообщает Институт исследований авторынка, передает «24 канал».

Из них 3558 штук – внутренняя перепродажа, 1595 привезли из-за границы.

По сравнению с предыдущим месяцем (июнем 2021 года) общий объем рынка вырос на 23,5%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка не изменилась и составила 31%, доля внутренних перепродаж соответственно также осталась на уровне 69%.

По сравнению с июлем 2020 года, когда наблюдалось удовлетворение отложенного спроса на регистрацию б\\у автомобилей после локдауна из-за пандемии COVID-19, общий объем рынка снизился на 20,1%. Доли импорта и внутренних продаж в структуре рынка не изменились.