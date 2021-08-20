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Украина и США договорились вести стратегический диалог по вопросам энергетики

Украина и США договорились вести стратегический диалог по вопросам энергетики

Украина и Соединенные Штаты создадут Платформу стратегического диалога (SECD), которая будет охватывать вопросы энергобезопасности и декарбонизации — ее детали министры энергетики двух стран обсудят во время встречи в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики США Дженнифер Гренголм.

Галущенко заявил, что платформу важно использовать для разработки практических решений по поддержке энергетического перехода Украины и повышения ее энергетической безопасности.

Стороны обсудили результаты трехсторонней встречи между министрами энергетики США, Германии и Украины, и конкретные шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины.

В этом контексте обсудили противодействие проекту Северный поток-2 и методы предотвращения использования Россией газа как оружия против Украины.

«Стратегический диалог в сфере энергетики и климата — это инструмент для энергетического сотрудничества между Украиной и США», — пояснил Галущенко. SECD будет охватывать различные сферы: декарбонизацию, энергетическую безопасность, в частности — кибербезопасность.

Более детальные шаги по дальнейшему сотрудничеству министры обсудят на встрече в Вашингтоне, сообщили в министерстве.

По материалам Економічна Правда
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