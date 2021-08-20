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Германия выделит Афганистану 600 млн евро

Германия выделит Афганистану 600 млн евро

Германия окажет Афганистану гуманитарную помощь.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7, во вторник, 24 августа, пишет Welt.

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Сообщается, что помощь разделят на два транша. Сначала на помощь афганцам выделят 100 млн евро в качестве гуманитарной помощи в чрезвычайной ситуации, позже ФРГ выделит еще 500 млн евро.

Уточняется, что деньги сначала пойдут в основном организациям ООН, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.

Меркель подчеркнула: пока официальный Берлин наблюдает за ситуацией в Афганистане и ожидает, как будет разворачиваться ситуация в аэропорту Кабула.

Также Меркель добавила, что по итогам саммита Большой семерки ее участники не согласовали новые сроки эвакуации из Афганистана сверх первоначально обозначенного 31 августа.

Напомним, что ранее сегодня состоялась встреча лидеров G7, посвященная Афганистану. Большая семерка пыталась заставить Байдена продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула после 31 августа.

По материалам Корреспондент.net
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