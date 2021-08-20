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В Украине показали самые популярные схемы мошенников с банковскими картами

В Украине показали самые популярные схемы мошенников с банковскими картами

В Украине увеличивается количество мошенников, которые удаленно оформляют кредиты или снимают деньги граждан с их карт. Самая популярная схема – похищение номера телефона.

Так, поступает телефонный звонок якобы от имени мобильного оператора с целью получить код доступа в личный кабинет из SMS. После этого злоумышленники меняют карту и получают доступ к деньгам.

Кроме того, мошенники часто используют специальные программы для удаленного доступа, которые позволяют подключиться к телефонам украинцев. Аферист говорит от имени банка, сообщает, что служба безопасности заметила подозрительные действия и нужно обновить интернет-банкинг. После этого переводят в Telegram, где в переписке предлагают установить обновленную программу на смартфон или изменить код доступа.

Дабы защитить себя, нужно завести себе новую отдельную SIM-карту. Она будет служить лишь как финансовый номер, а также его рекомендуется привязать к своему паспорту.

Также можно отключить возможность удаленного перевыпуска действующей SIM-карты. Не рекомендуют специалисты и устанавливать сторонние программы и рассказывать кому-то данные о своей карте. Нельзя переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные люди.

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По материалам УБР
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