УЗ подписала договор с Deutsche Bahn для развития пассажирских перевозок

«Укрзализныця» подписала договоров с немецкой компанией Deutsche Bahn по консалтингу в сфере пассажирских перевозок. Немецкие специалисты помогут УЗ с развитием пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Немецкая компания поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года», — отметили в министерстве.

После успешного внедрения консалтинга УЗ планирует привлечь команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками. Ожидается, что это произойдет уже в 2022 году.

«Передача в управление пассажирских перевозок DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.