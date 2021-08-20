УЗ подписала договор с Deutsche Bahn для развития пассажирских перевозок

«Укрзализныця» подписала договоров с немецкой компанией Deutsche Bahn по консалтингу в сфере пассажирских перевозок. Немецкие специалисты помогут УЗ с развитием пассажирских перевозок.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
«Немецкая компания поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года», — отметили в министерстве.
После успешного внедрения консалтинга УЗ планирует привлечь команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками. Ожидается, что это произойдет уже в 2022 году.
«Передача в управление пассажирских перевозок DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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