Украине для зеленого перехода нужны инвестиции в 100 миллиардов долларов – Витренко

В «Нафтогазе» оценивают необходимые инвестиции для зеленого перехода (перехода Украины на возобновляемые источники энергии) по крайней мере в 100 млрд долл.

Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Что касается зеленого перехода — зеленый водород рассматривается во всем мире как ключевой элемент зеленого перехода. А зеленый переход, напомню, это переход от таких источников, как уголь и тот же природный газ, к полной их замене на возобновляемые источники энергии. Для этого Украине нужно много лет. Этот зеленый переход может длиться до 25 лет. И для Украины необходимые инвестиции в этот переход оцениваются по меньшей мере на уровне 100 млрд долл.», — сказал Витренко.

По его словам, вопрос заключается в том, за счет чего этот зеленый переход должен финансироваться.

«И мы как раз рассматривали транзит газа как один из источников этого зеленого перехода. Действительно, Украина получает значительный доход от транзита газа, у нас есть текущий контракт до конца 2024 года, который был подписан в 2019 году. Он Украине дает гарантированного дохода 7,2 млрд долл. Если транзит будет продлен на 10 лет после 2024 года, это может Украине дать дополнительно 20 млрд долл.», — добавил глава «Нафтогаза».

Напомним, НАК «Нафтогаз» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорту в Германию.

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