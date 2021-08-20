0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Украине для зеленого перехода нужны инвестиции в 100 миллиардов долларов – Витренко

Украине для зеленого перехода нужны инвестиции в 100 миллиардов долларов – Витренко

В «Нафтогазе» оценивают необходимые инвестиции для зеленого перехода (перехода Украины на возобновляемые источники энергии) по крайней мере в 100 млрд долл.

Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Что касается зеленого перехода — зеленый водород рассматривается во всем мире как ключевой элемент зеленого перехода. А зеленый переход, напомню, это переход от таких источников, как уголь и тот же природный газ, к полной их замене на возобновляемые источники энергии. Для этого Украине нужно много лет. Этот зеленый переход может длиться до 25 лет. И для Украины необходимые инвестиции в этот переход оцениваются по меньшей мере на уровне 100 млрд долл.», — сказал Витренко.

По его словам, вопрос заключается в том, за счет чего этот зеленый переход должен финансироваться.

«И мы как раз рассматривали транзит газа как один из источников этого зеленого перехода. Действительно, Украина получает значительный доход от транзита газа, у нас есть текущий контракт до конца 2024 года, который был подписан в 2019 году. Он Украине дает гарантированного дохода 7,2 млрд долл. Если транзит будет продлен на 10 лет после 2024 года, это может Украине дать дополнительно 20 млрд долл.», — добавил глава «Нафтогаза».

Напомним, НАК «Нафтогаз» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорту в Германию.

Кстати, значимые события в мире энергетики мы также освещаем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и следите за новостями!

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.