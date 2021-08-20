Украине для зеленого перехода нужны инвестиции в 100 миллиардов долларов – Витренко

В «Нафтогазе» оценивают необходимые инвестиции для зеленого перехода (перехода Украины на возобновляемые источники энергии) по крайней мере в 100 млрд долл.
Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Что касается зеленого перехода — зеленый водород рассматривается во всем мире как ключевой элемент зеленого перехода. А зеленый переход, напомню, это переход от таких источников, как уголь и тот же природный газ, к полной их замене на возобновляемые источники энергии. Для этого Украине нужно много лет. Этот зеленый переход может длиться до 25 лет. И для Украины необходимые инвестиции в этот переход оцениваются по меньшей мере на уровне 100 млрд долл.», — сказал Витренко.
По его словам, вопрос заключается в том, за счет чего этот зеленый переход должен финансироваться.
«И мы как раз рассматривали транзит газа как один из источников этого зеленого перехода. Действительно, Украина получает значительный доход от транзита газа, у нас есть текущий контракт до конца 2024 года, который был подписан в 2019 году. Он Украине дает гарантированного дохода 7,2 млрд долл. Если транзит будет продлен на 10 лет после 2024 года, это может Украине дать дополнительно 20 млрд долл.», — добавил глава «Нафтогаза».
Напомним, НАК «Нафтогаз» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорту в Германию.
Кстати, значимые события в мире энергетики мы также освещаем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и следите за новостями!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГАВчера, 10:34 - 2087 10
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 14461 9
Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе УкраиныВчера, 19:12 - 567 6
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 4724 3
Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятостиВчера, 17:24 - 845 3
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 14461 9
Аналитики спрогнозировали курс доллара на три годаВчера, 15:22 - 6747
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 4724 3
Рейтинг самых популярных новых кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 19:05 - 4162
Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсациюВчера, 12:21 - 3821 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 620
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 467
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1271 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2763 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1151 5