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Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Верховная Рада Украины на внеочередной сессии парламента 24 августа приняла за основу законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Так, на короткой внеочередной сессии 24 августа в зале Рады зарегистрировались более 270 народных депутатов. Из них 257 проголосовали за, 11 ㅡ против, а также 4 воздержались.


Фото: Верховная Рада

Чтобы окончательно одобрить Большой Государственный Герб, во втором чтении его должно поддержать конституционное большинство — по меньшей мере 300 депутатов Верховной Рады.

Законопроект о большом Государственном Гербе на рассмотрение Верховной Рады 29 июня подал президент Владимир Зеленский. Ранее, в сентябре прошлого года Кабмин объявил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба. Авторы лучших трех проектов эскизов должны были получить денежные премии. За первое место — 100 тысяч грн, за второе и третье — 50 тысяч грн и 30 тысяч грн соответственно.

Уже в ноябре по результатам конкурса выбрали эскиз большого Государственного Герба Украины. Тогда победил художник Алексей Кохан ㅡ соавтор Малого герба. Минкультуры должно было заключить с Алексеем Коханом соглашение, согласно которому автор передаст авторские права на эскиз государству. Однако в конце концов этот эскиз в законопроект Зеленского не попал.

Почему возникла необходимость большого герба?

28 июня 1996 года приняли Конституцию Украины, которая в статье 20 провозглашала трезубец главным элементом большого Государственного Герба Украины. Трезубец определялся как знак княжеского государства Владимира Великого и малый Государственный Герб Украины.

Согласно Конституции, большой герб должны были установить в будущем, отдельным законом Верховной Рады, учитывая малый герб и герб Войска Запорожского.

Как рассказал народный депутат Владимир Вятрович, коммунистам очень не нравился трезубец как националистический символ, и они хотели что-то добавить к нему. Так и появилась идея большого герба. Конкурс на его эскиз уже трижды организовывали, последний раз — в 2009 году, однако до сих пор ни к чему не доходили.

Официальный герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) имеет статус Малого герба.

По материалам hromadske.tv
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