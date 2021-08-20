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Редакция Finance.ua от всего сердца поздравляет вас с праздником Независимости!

Дорогие друзья!

Редакция Finance.ua от всего сердца поздравляет вас с праздником Независимости!

Не важно, где родился каждый из нас: в Киеве или в Одессе, во Львове или в Донецке, в Днепре или в Севастополе… Успех нашей страны – это успех каждого из нас, борьба каждого из нас за независимость и свое будущее – это ежедневная борьба Украины.

Пускай любовь к родной стране согревает сердца, мотивирует на большие успехи, новые высоты и помогает переживать все невзгоды и трудности!

30 лет – это только начало, уверены нашу страну ждут великие дела, долгие лета, и щедрые перспективы.

Помним о прошлом, действуем ради будущего!

Слава Украине!

По материалам Finance.UA
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