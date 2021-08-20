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Е-паспорта в Украине приравняли к обычным: закон вступил в силу

Е-паспорта в Украине приравняли к обычным: закон вступил в силу

23 августа вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к бумажным.

Этот закон президент Владимир Зеленский подписал в апреле, тогда же в Офисе президента сообщили, что закон вступит в силу 23 августа.

Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

“Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов”, – объясняли в ОП.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества – защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.

По материалам Економічна Правда
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