Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако российским властям необходимо понимать, на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.
«Я заверил канцлера, что мы полностью выполним все свои обязательства по транзитному контракту. „Северный поток-2“ на две тысячи км короче, чем украинский транзит, а это гораздо дешевле, чем транзит через украинский канал», — заявил он.
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Российский президент подчеркнул, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2, чем «Северный поток-2».
«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны знать, какие объемы. А для этого европейские потребители должны определиться и заключить контракты», — добавил Путин.
Он также отметил, что осталось уложить 15 км по морю от общей протяженности газопровода, чтобы завершить строительство «Северного потока-2».
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