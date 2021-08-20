ГНС ввела новый е-сервис «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС».
Об этом информирует Главное управление ГНС в г. Киеве.
Для получения сведений о доходах не нужно обращаться в органы ГНС. Достаточно с помощью средств Электронного кабинета подать запрос и получить ответ «Сведения из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов», заверенный квалифицированной электронной печатью ГНС.
Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ГНС, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.
Проверить правовой статус подписи можно на веб-сайте центрального удостоверяющего органа в разделе «Доверительные услуги» → «Проверить подпись» по ссылке.
Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписчика такого документа и проверить его целостность.
Также появилась возможность получить лицом информацию о своих доходах за период, начиная с i квартала 1998 года за любые пять лет (с разбивкой поквартально).
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