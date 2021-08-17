Зеленский одобрил стратегию СНБО по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Соответствующий указ был подписан 20 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, Кабинет Министров должен обеспечить финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетному направлению. В частности, по выполнению работ по реализации исследовательских проектов и созданию новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрению информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.
Также правительство в течение двух месяцев должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса. План должен включать в себя:
Кроме того, Кабмин должен разработать на основе результатов обзора военно-технического сотрудничества Украины с партнерами стратегию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами на 5 лет.
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