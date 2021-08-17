0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Зеленский одобрил стратегию СНБО по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины

Зеленский одобрил стратегию СНБО по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Соответствующий указ был подписан 20 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Кабинет Министров должен обеспечить финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетному направлению. В частности, по выполнению работ по реализации исследовательских проектов и созданию новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрению информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.

Также правительство в течение двух месяцев должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса. План должен включать в себя:

  • совершенствование нормативно-правового регулирования развития ОПК в части разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, а также повышения возможностей оборонно-промышленного комплекса;
  • структурную перестройку предприятий оборонно-промышленного комплекса;
  • принятие мер, направленных на проведение рациональной диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;
  • определение задач и мероприятий, направленных на научно-техническое, инновационное и инвестиционное развитие отрасли.

Кроме того, Кабмин должен разработать на основе результатов обзора военно-технического сотрудничества Украины с партнерами стратегию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами на 5 лет.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.