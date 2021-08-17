Зеленский одобрил стратегию СНБО по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Соответствующий указ был подписан 20 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Кабинет Министров должен обеспечить финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетному направлению. В частности, по выполнению работ по реализации исследовательских проектов и созданию новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрению информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.

Также правительство в течение двух месяцев должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса. План должен включать в себя:

совершенствование нормативно-правового регулирования развития ОПК в части разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, а также повышения возможностей оборонно-промышленного комплекса;

в части разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, а также повышения возможностей оборонно-промышленного комплекса; структурную перестройку предприятий оборонно-промышленного комплекса;

принятие мер, направленных на проведение рациональной диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;

определение задач и мероприятий, направленных на научно-техническое, инновационное и инвестиционное развитие отрасли.

Кроме того, Кабмин должен разработать на основе результатов обзора военно-технического сотрудничества Украины с партнерами стратегию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами на 5 лет.