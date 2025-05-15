На импорт сыра Украина потратила в четыре раза больше, чем заработала на экспорте — Finance.ua
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На импорт сыра Украина потратила в четыре раза больше, чем заработала на экспорте

Казна и Политика
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В январе-апреле 2025 г. Украина импортировала 13,4 тыс. тонн сыров — на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
На импорт сыров было потрачено $82,5 млн — на 19,4% больше, чем за четыре месяца 2024 года.
Сыры импортировали в Украину преимущественно из Польши (43,7%), Германии (10,7%), Нидерландов (8,9%).
Экспорт украинских сыров в течение четырех месяцев 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с январем-апрелем 2024 года, достигнув 4,4 тыс. тонн.
В денежном эквиваленте экспорт составил $20,6 млн, что на 31,2% больше показателя за январь-апрель 2024 года.
Крупнейшими покупателями отечественных сыров в январе-апреле 2025 года были:
  • Молдова (34,8%),
  • Казахстан (33,3%),
  • также Германия (8,1%).
По материалам:
agrotimes.ua
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