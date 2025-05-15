Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора — Finance.ua

Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора

Совет по финансовой стабильности (СФС) одобрил изменения Стратегии развития финансового сектора Украины. Изменения, в частности, связаны с подготовкой к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Совет по финансовой стабильности сосредоточился на подготовке к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и принял ряд решений», — говорится в сообщении.

Основные решения СФС

Обновление Стратегии развития финансового сектора

К стратегии добавили несколько новых направлений:

законодательное урегулирование деятельности Фонда развития предпринимательства;

подготовка стратегии развития ипотечного кредитования;

усиление киберустойчивости финансовой системы;

обновление планов развития инфраструктуры рынка капитала, в частности консолидации учетной системы и привлечения иностранных инвесторов.

Также расширена цель «Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС» — добавлена ​​инициатива по евроинтеграции финансового сектора. Это подразумевает сотрудничество с институтами ЕС и имплементацию европейского законодательства.

Стратегия развития кредитования

Изменения приведут в соответствие с законодательными инициативами в рамках программы Ukraine Facility. В частности, речь идет об урегулировании рынка неработающих кредитов (NPL) и стимулировании иностранных инвестиций в этот сегмент.

Подготовка стратегии развития ипотеки

СФС рассмотрела концепцию будущей стратегии развития ипотечного кредитования. Рабочая версия документа будет готовиться в сотрудничестве с экспертами МВФ.

Все обновленные документы будут опубликованы после официального утверждения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.