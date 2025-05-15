Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора — Finance.ua

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Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора

Казна и Политика
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Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора
Евроинтеграция, ипотека и NPL: Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора
Совет по финансовой стабильности (СФС) одобрил изменения Стратегии развития финансового сектора Украины. Изменения, в частности, связаны с подготовкой к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Совет по финансовой стабильности сосредоточился на подготовке к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и принял ряд решений», — говорится в сообщении.

Основные решения СФС

Обновление Стратегии развития финансового сектора
К стратегии добавили несколько новых направлений:
  • законодательное урегулирование деятельности Фонда развития предпринимательства;
  • подготовка стратегии развития ипотечного кредитования;
  • усиление киберустойчивости финансовой системы;
  • обновление планов развития инфраструктуры рынка капитала, в частности консолидации учетной системы и привлечения иностранных инвесторов.
Также расширена цель «Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС» — добавлена ​​инициатива по евроинтеграции финансового сектора. Это подразумевает сотрудничество с институтами ЕС и имплементацию европейского законодательства.
Стратегия развития кредитования
Изменения приведут в соответствие с законодательными инициативами в рамках программы Ukraine Facility. В частности, речь идет об урегулировании рынка неработающих кредитов (NPL) и стимулировании иностранных инвестиций в этот сегмент.
Подготовка стратегии развития ипотеки
СФС рассмотрела концепцию будущей стратегии развития ипотечного кредитования. Рабочая версия документа будет готовиться в сотрудничестве с экспертами МВФ.
Все обновленные документы будут опубликованы после официального утверждения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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