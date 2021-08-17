В хищении около 70 миллионов подозревают 23 киевских чиновника

В уголовных процессах о хищении из бюджета Киева около 70 млн грн сообщили о подозрении 23 служебным лицам.

Об этом сообщает в Телеграме Киевская городская прокуратура.

На этой неделе органы Киевской городской прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой провели ряд следственных действий в Департаментах КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах.

Проведению этих процессуальных действий предшествовала многомесячная кропотливая следственная и аналитическая работа, сказано в сообщении.

«В целом провели около 100 обысков, по результатам которых вручили уведомление о подозрении 23 служебным лицам, в том числе 11 — должностным лицам коммунальных предприятий, 2 — руководителям управлений райгосадминистраций и 10 — руководителям подрядных организаций», — подчеркнули в прокуратуре.

Общая сумма ущерба, нанесенного действиями указанных должностных лиц, подтвержденная экспертными исследованиями, составляет около 70 млн грн.

«Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и тому подобное», — заявили в прокуратуре.