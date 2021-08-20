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Обновленный Lincoln Navigator получил умный автопилот

Обновленный Lincoln Navigator получил умный автопилот

Главной новинкой американского автомобиля стала новая полуавтономная система вождения ActiveGlide, которая позволяет управлять автомобилем без помощи рук. Ассистент использует несколько и радаров для наблюдения за дорогой. Прописано более 209 000 км дорог, по которым машина может проехать в полуавтономном режиме.

Поскольку водителям не нужно держать руки на руле, в комбинации приборов есть камера, которая отслеживает их взгляд и положение головы, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу впереди.

В «Линкольне» также появилась новая информационно-развлекательная система SYNC 4, которая имеет вдвое большую вычислительную мощность, чем предыдущая система, а также больший 13,2-дюймовый дисплей.


Фото: focus.ua

В Navigator также интегрировали сервис Amazon Alexa. Водители могут использовать Alexa для воспроизведения музыки, прокладки маршрута, проверки трафика, поиска парковочных мест и управления устройствами умного дома.


Фото: focus.ua

Партнерство с Amazon распространяется и на развлечения, теперь Navigator несет на борту два 10,1-дюймовых дисплея с Fire TV. Это означает, что пользователи смогут смотреть фильмы, музыку и телешоу на ходу. Система поставляется с беспроводными наушниками, двумя голосовыми пультами Alexa и встроенным жестким диском для хранения мультимедийных файлов.


Фото: focus.ua

Автомобиль приводится в движение 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который производит 440 л. с. и 691 Нм крутящего момента. Интересно, что это на 10 л. с. меньше, чем у «дорестайла». ДВС связан с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для «Навигатора» теперь также доступна адаптивная подвеска с технологией Road Preview. Система использует камеру, обращенную вперед, и 12 датчиков, чтобы считывать профиль дороги 500 раз в секунду и делать до 100 корректировок жесткости амортизаторов в секунду. Все для максимального комфорта.

По материалам Фокус
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