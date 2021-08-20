Обновленный Lincoln Navigator получил умный автопилот

Главной новинкой американского автомобиля стала новая полуавтономная система вождения ActiveGlide, которая позволяет управлять автомобилем без помощи рук. Ассистент использует несколько и радаров для наблюдения за дорогой. Прописано более 209 000 км дорог, по которым машина может проехать в полуавтономном режиме.
Поскольку водителям не нужно держать руки на руле, в комбинации приборов есть камера, которая отслеживает их взгляд и положение головы, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу впереди.
В «Линкольне» также появилась новая информационно-развлекательная система SYNC 4, которая имеет вдвое большую вычислительную мощность, чем предыдущая система, а также больший 13,2-дюймовый дисплей.
Фото: focus.ua
В Navigator также интегрировали сервис Amazon Alexa. Водители могут использовать Alexa для воспроизведения музыки, прокладки маршрута, проверки трафика, поиска парковочных мест и управления устройствами умного дома.
Фото: focus.ua
Партнерство с Amazon распространяется и на развлечения, теперь Navigator несет на борту два 10,1-дюймовых дисплея с Fire TV. Это означает, что пользователи смогут смотреть фильмы, музыку и телешоу на ходу. Система поставляется с беспроводными наушниками, двумя голосовыми пультами Alexa и встроенным жестким диском для хранения мультимедийных файлов.
Фото: focus.ua
Автомобиль приводится в движение 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который производит 440 л. с. и 691 Нм крутящего момента. Интересно, что это на 10 л. с. меньше, чем у «дорестайла». ДВС связан с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Для «Навигатора» теперь также доступна адаптивная подвеска с технологией Road Preview. Система использует камеру, обращенную вперед, и 12 датчиков, чтобы считывать профиль дороги 500 раз в секунду и делать до 100 корректировок жесткости амортизаторов в секунду. Все для максимального комфорта.
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