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Android 12 позволит открывать несколько окон браузера Chrome, как на компьютере

Android 12 позволит открывать несколько окон браузера Chrome, как на компьютере

Популярный браузер Google Chrome позволяет группировать вкладки разными способами, в зависимости от того, какие варианты поддерживает используемая программная платформа. С выходом Android 12 пользователи Chrome получат новые возможности взаимодействия с открытыми вкладками.

Десктопная версия Chrome позволяет объединять вкладки в группы в одном или нескольких окнах с возможностью последующей перегруппировки с помощью менеджера. В Android-версии обозревателя также поддерживается группирование вкладок, но нет возможности запуска нескольких окон Chrome. Это изменится с выходом Android 12, поскольку в настоящее время разработчики из Google работают над реализацией функции, позволяющей запускать несколько окон Chrome на устройствах с Android.

На появление возможности запуска нескольких окон Chrome на Android-устройствах указывают изменения в коде браузера, которые помечены как «multi-instance». Эти изменения добавляют опцию «Новое окно» в контекстное меню Chrome, когда устройство работает в режиме разделения экрана. После нажатия на опцию «Новое окно» произойдёт запуск нового экземпляра Chrome в другой половине рабочего пространства.


Изображение: XDA-Developers

Когда два окна Chrome запущены, в контекстном меню появится кнопка «Управление окнами», нажав на которую можно получить информацию о всех активных окнах, фокусной вкладке и её заголовке, количестве активных вкладок и др. Всего можно открыть до пяти экземпляров Chrome, хотя количество вкладок внутри каждого из них не ограничено. Каждое из открытых окон можно сохранить в текущем состоянии, благодаря чему все открытые в нём вкладке сохранятся после перезагрузки.

На данном этапе функция запуска двух окон Chrome находится на этапе тестирования. Ожидается, что она станет общедоступной в одной из следующих версий обозревателя.

По материалам 3dnews.ru
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