Android 12 позволит открывать несколько окон браузера Chrome, как на компьютере

Популярный браузер Google Chrome позволяет группировать вкладки разными способами, в зависимости от того, какие варианты поддерживает используемая программная платформа. С выходом Android 12 пользователи Chrome получат новые возможности взаимодействия с открытыми вкладками.

Десктопная версия Chrome позволяет объединять вкладки в группы в одном или нескольких окнах с возможностью последующей перегруппировки с помощью менеджера. В Android-версии обозревателя также поддерживается группирование вкладок, но нет возможности запуска нескольких окон Chrome. Это изменится с выходом Android 12, поскольку в настоящее время разработчики из Google работают над реализацией функции, позволяющей запускать несколько окон Chrome на устройствах с Android.

На появление возможности запуска нескольких окон Chrome на Android-устройствах указывают изменения в коде браузера, которые помечены как «multi-instance». Эти изменения добавляют опцию «Новое окно» в контекстное меню Chrome, когда устройство работает в режиме разделения экрана. После нажатия на опцию «Новое окно» произойдёт запуск нового экземпляра Chrome в другой половине рабочего пространства.



Изображение: XDA-Developers

Когда два окна Chrome запущены, в контекстном меню появится кнопка «Управление окнами», нажав на которую можно получить информацию о всех активных окнах, фокусной вкладке и её заголовке, количестве активных вкладок и др. Всего можно открыть до пяти экземпляров Chrome, хотя количество вкладок внутри каждого из них не ограничено. Каждое из открытых окон можно сохранить в текущем состоянии, благодаря чему все открытые в нём вкладке сохранятся после перезагрузки.

На данном этапе функция запуска двух окон Chrome находится на этапе тестирования. Ожидается, что она станет общедоступной в одной из следующих версий обозревателя.