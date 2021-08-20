OPPO запатентовала технологию воспроизведения звука через дисплей

OPPO предложила оригинальный способ воспроизведения звука на смартфонах с помощью дисплея. Компания уже получила одобрение со стороны патентного регулятора, а в сети появилась официальная документация с описанием работы фирменной технологии.

Инженеры OPPO предлагают использовать экран в качестве передатчика звука и вибраций. В состав смартфона при этом будет входить как сам «музыкальный» дисплей, так и группа специальных элементов, генерирующих акустические волны для передачи на поверхность экрана.

Под дисплеем планируется размещение сразу нескольких звуковых генераторов, благодаря которым будет отслеживаться площадь, задействованная под воспроизведение. К примеру, если ролик открыт в небольшом окне, звук будет генерироваться в другом участке экрана, «свободном» от картинки.



Изображение: 4pda

Сейчас технология существует лишь в виде патентной документации. Планирует ли компания выпуск готового устройства, использующего такой дисплей, и когда это произойдёт — неизвестно.