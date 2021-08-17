В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на 15 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили должностных лиц государственных лесных предприятий в незаконной вырубке лесов в Киевской области. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«В течение трех последних лет служебные лица госпредприятия „Киевоблагролес“ незаконно вырубили лес на территории Шпилевского агролесничества на общую сумму 13 млн гривен. В некоторых случаях служащие „Киевлесозащиты“ способствовали им в этом», — сообщили в ГБР.
Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 7 должностных лиц лесничих предприятий и лесного управления по фактам незаконной вырубки леса и направили обвинительный акт в суд.
Кроме того, сотрудники ГБР также предотвратили незаконную вырубку леса на общей площади 1,1 га, которая бы повлекла убытки государству на сумму 1,5 млн гривен.
«Пять должностных лиц предприятий „Киевлесозащита“ и „Киевоблагролес“, два должностных лица Киевского областного и по городу Киеву лесного управления обвиняются в незаконных рубках, служебном подлоге и халатности по разным видам соучастия (части 2−4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.
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