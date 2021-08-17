АМКУ разрешил казахам купить украинский платежный сервис Portmone

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение «Kaspi Pay» (Казахстан) на приобретение акций кипрской компании Budus Investments Limited, которой в Украине принадлежит ООО «Портмоне онлайн».

Такое решение АМКУ принял 19 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Предоставлено разрешение ООО „Kaspi Pay“ (г. Алматы, Республика Казахстан) на приобретение акций компании „Budus Investments Limited“ (г. Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании», — говорится в сообщении.

АМКУ также предоставил разрешение физическому лицу — гражданину Украины на назначение на должность директора ООО «Портмоне Онлайн», который уже занимает должность заместителя председателя правления АО“Kaspi.kz".

Напомним, что компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi. kz — крупнейшей финтех-компании Казахстана, покупает украинскую межбанковскую платежную систему Portmone Group. Сумма сделки может составлять от 10 до 20 млн долл.

Portmone — украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Систему в 2002 году создал Игорь Горин. В 2013 году компанию приобрела инвескомпания Dragon Capital. Сумма сделки тогда не разглашалась.