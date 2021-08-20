В Украине 80% импортированных авто были подержанными: из каких стран больше всего ввозят машины с пробегом

В Украину за первую половину 2021 года было импортировано 280,3 тысячи легковых автомобилей, и 80% из них были подержанными.
Об этом сообщает «Укравтопром».
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Общая таможенная стоимость этих авто составляла более 2,1 млрд долларов США.
По сравнению с первым полугодием прошлого года импорт легковых авто вырос почти на 87 тыс. единиц или на 45%.
Львиную долю в этом импорте (80%) составили подержанные авто. На их приобретение импортеры потратили $ 1,05 млрд.
Откуда ввезли больше всего:
В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония, откуда за шесть месяцев завезли 11,2 тыс. авто. Японские поставщики заработали на этом почти $ 260 млн.
Далее следуют Китай и Румыния, откуда в страну прибыло 11 тыс. ед. и 5,8 тыс. ед. новых машин соответственно. Импорт новых легковых автомобилей из КНР стоил Украине $ 38 млн, а из Румынии — $ 67 млн.
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