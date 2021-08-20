В Украине 80% импортированных авто были подержанными: из каких стран больше всего ввозят машины с пробегом

В Украину за первую половину 2021 года было импортировано 280,3 тысячи легковых автомобилей, и 80% из них были подержанными.

Об этом сообщает «Укравтопром».

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Общая таможенная стоимость этих авто составляла более 2,1 млрд долларов США.

По сравнению с первым полугодием прошлого года импорт легковых авто вырос почти на 87 тыс. единиц или на 45%.

Львиную долю в этом импорте (80%) составили подержанные авто. На их приобретение импортеры потратили $ 1,05 млрд.

Откуда ввезли больше всего:

наибольшее количество автомобилей с пробегом было импортировано из Германии, с января по июнь — 46 тыс. шт., общая таможенная стоимость которых составляла $ 231 млн;

на втором месте США , откуда в Украину завезли и растаможили 40 тыс. подержанных легковых авто на сумму $ 286 млн;

на третьем месте Польша — 25 тыс. машин (на $ 66 млн).

В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония, откуда за шесть месяцев завезли 11,2 тыс. авто. Японские поставщики заработали на этом почти $ 260 млн.

Далее следуют Китай и Румыния, откуда в страну прибыло 11 тыс. ед. и 5,8 тыс. ед. новых машин соответственно. Импорт новых легковых автомобилей из КНР стоил Украине $ 38 млн, а из Румынии — $ 67 млн.

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