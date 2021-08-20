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Стало известно, сколько уже подано заявок на спецпропуски в транспорт Киева

Стало известно, сколько уже подано заявок на спецпропуски в транспорт Киева

Городские власти продолжают работу над усовершенствованием процедуры оформления спецпропусков для пользования общественным транспортом на случай усиления карантинных ограничений. С 10 августа в тестовом режиме работает электронная форма подачи заявок.

Об этом пишет Киевская городская государственная администрация.

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«Предприятия столицы активно регистрируются в системе, подано более трех тысяч заявок. Сейчас город прорабатывает механизм, как смогут пользоваться общественным транспортом льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах, и социальные работники, которые ухаживают за больными. Принципиально важно позаботиться об этих уязвимых категориях людей уже сейчас», – отметил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Он напомнил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина.

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА отметили, что если предприятие не получило положительного решения, его руководитель может повторно подать заявку и более подробно обосновать принадлежность к объекту критической инфраструктуры города.

По материалам Finance.UA
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