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Бывший топ-менеджер НБУ стал членом правления Ощадбанка

Бывший топ-менеджер НБУ стал членом правления Ощадбанка

Бывший директор департамента финансового контроллинга Национального банка Украины Олег Стринжа стал членом правления государственного Ощадбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Согласно сообщению, наблюдательный совет Ощадбанка назначил победителя конкурса Олега Стринжа членом правления Ощадбанка ответственным за финансовый блок. Его кандидатуру согласовал НБУ. Стринжа начнет работу в новой должности с 1 сентября 2021 года. Его контракт рассчитан на 5 лет.

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Отмечается, что Стринжа окончил Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности «прикладная математика» и Киевский национальный экономический университет по специальности «финансы и кредит» в рамках магистерской программы «банковское дело». Получил квалификацию магистра государственного управления. Он также имеет более чем 25-летний опыт работы в банковском секторе.

Более шести последних лет Стринжа работал директором департамента финансового контроллинга НБУ и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов, а также за процессы финансового прогнозирования, подготовки управленческой финансовой отчетности и управления собственным капиталом НБУ.

В пресс-службе отметили, что главными задачами нового члена правления будут введение функции управленческого учета и модернизация функции управления финансами Ощадбанка, целью которых — повышение его эффективности и финансовой устойчивости.

По материалам Espreso.tv
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