Черногория вводит ограничения на въезд в страну

Правительство Черногории объявило о введении ограничений на въезд в страну, связанных со стремительным распространением коронавируса.
Об этом сообщает «Балканский обозреватель».
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Черногорским гражданам и иностранцам разрешается въезд в Черногорию только при выполнении одного из следующих условий:
Если лица, независимо от того, являются ли они черногорскими гражданами или иностранцами, имеют постоянное место жительства в Черногории, не имеют ни одного из четырех доказательств, их направляют на четырнадцатидневную самоизоляцию, которая может быть прекращена на шестой день после въезда в Черногорию после отрицательного теста ПЦР.
В то же время в Черногорию все еще без каких-либо ограничений можно въезжать из стран региона: Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.
«Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран», — пояснил директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции.
Все, кто въезжает в Черногорию, обязаны уважать меры здравоохранения в соответствии с рекомендациями Института общественного здоровья, которые есть на всех пограничных переходах и на сайте Министерства здравоохранения Черногории и Института общественного здоровья, добавил он.
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