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Черногория вводит ограничения на въезд в страну

Черногория вводит ограничения на въезд в страну

Правительство Черногории объявило о введении ограничений на въезд в страну, связанных со стремительным распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Балканский обозреватель».

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Черногорским гражданам и иностранцам разрешается въезд в Черногорию только при выполнении одного из следующих условий:

  • вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);
  • тест ПЦР не старше 72 часов;
  • доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);
  • отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Если лица, независимо от того, являются ли они черногорскими гражданами или иностранцами, имеют постоянное место жительства в Черногории, не имеют ни одного из четырех доказательств, их направляют на четырнадцатидневную самоизоляцию, которая может быть прекращена на шестой день после въезда в Черногорию после отрицательного теста ПЦР.

В то же время в Черногорию все еще без каких-либо ограничений можно въезжать из стран региона: Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

«Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран», — пояснил директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции.

Все, кто въезжает в Черногорию, обязаны уважать меры здравоохранения в соответствии с рекомендациями Института общественного здоровья, которые есть на всех пограничных переходах и на сайте Министерства здравоохранения Черногории и Института общественного здоровья, добавил он.

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По материалам Економічна Правда
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