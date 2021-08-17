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В Китае спустили на воду второй гибридный автомобилевоз по заказу европейской компании

В Китае спустили на воду второй гибридный автомобилевоз по заказу европейской компании

На китайской верфи Jiangnan Shipyard спустили на воду гибридный автомобилевоз PCTC для европейского логистического оператора European Car Carriers (UECC), передает портал SeaNews.

Это второе судно из серии гибридных автомобилевозов, заказанных UECC. Как сообщили SeaNews в компании, сдача его в эксплуатацию планируется в первой половине 2022 года, вместе с третьим автомобилевозом.

«Этот автомобилевоз спущен на воду спустя около года после начала резки металла. И верфь, и судовладелец преодолели проблемы с персоналом и логистикой, вызванные пандемией, чтобы уложиться в график поставки», — отмечают в UECC.

Автомобилевоз будет оборудован системой Battery Hybrid LNG Solution и сможет работать как на СПГ, так и с использованием аккумуляторной установки.

Благодаря этому в UECC рассчитывают не только выполнить, но и перевыполнить план по снижению выбросов углекислого газа на 40% к 2030 году.

«Программа UECC по-прежнему реализуется по графику, несмотря на значительные логистические трудности из-за ограничений, связанных с пандемией. Эта ситуация привела к трудностям с закупкой оборудования у поставщиков и ударила по трудовым ресурсам для строительства, — рассказали в компании. — Новые суда были законтрактованы в 2019 году, незадолго до пандемии. Главной проблемой было привлечение инженеров в Китае. Мы были вынуждены набрать временную команду исключительно из граждан Китая, поскольку рейсы в страну были отменены».

В апреле этого года UECC принял в эксплуатацию свой первый гибридный автомобилевоз. Длина судна составляет 196 м, ширина — 28 м, емкость — 3600 единиц, количество палуб — 10. Автомобилевоз оборудован системой Battery Hybrid LNG Solution и может работать как на СПГ, так и на аккумуляторах.

По материалам Mind
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