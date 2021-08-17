В Китае спустили на воду второй гибридный автомобилевоз по заказу европейской компании

На китайской верфи Jiangnan Shipyard спустили на воду гибридный автомобилевоз PCTC для европейского логистического оператора European Car Carriers (UECC), передает портал SeaNews.
Это второе судно из серии гибридных автомобилевозов, заказанных UECC. Как сообщили SeaNews в компании, сдача его в эксплуатацию планируется в первой половине 2022 года, вместе с третьим автомобилевозом.
«Этот автомобилевоз спущен на воду спустя около года после начала резки металла. И верфь, и судовладелец преодолели проблемы с персоналом и логистикой, вызванные пандемией, чтобы уложиться в график поставки», — отмечают в UECC.
Автомобилевоз будет оборудован системой Battery Hybrid LNG Solution и сможет работать как на СПГ, так и с использованием аккумуляторной установки.
Благодаря этому в UECC рассчитывают не только выполнить, но и перевыполнить план по снижению выбросов углекислого газа на 40% к 2030 году.
«Программа UECC по-прежнему реализуется по графику, несмотря на значительные логистические трудности из-за ограничений, связанных с пандемией. Эта ситуация привела к трудностям с закупкой оборудования у поставщиков и ударила по трудовым ресурсам для строительства, — рассказали в компании. — Новые суда были законтрактованы в 2019 году, незадолго до пандемии. Главной проблемой было привлечение инженеров в Китае. Мы были вынуждены набрать временную команду исключительно из граждан Китая, поскольку рейсы в страну были отменены».
В апреле этого года UECC принял в эксплуатацию свой первый гибридный автомобилевоз. Длина судна составляет 196 м, ширина — 28 м, емкость — 3600 единиц, количество палуб — 10. Автомобилевоз оборудован системой Battery Hybrid LNG Solution и может работать как на СПГ, так и на аккумуляторах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕС10 ч. назад - 631 10
В Украине изменят правила вступления в наследство8 ч. назад - 7046 9
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - Немчинов12 ч. назад - 1099 5
Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение Федорова11 ч. назад - 1349 3
Предпринимателям упростили присоединение к электросетям: Зеленский подписал закон14 ч. назад - 620 3
В Украине изменят правила вступления в наследство8 ч. назад - 7046 9
Банки будут тщательнее следить за счетами клиентов в инвалюте9 ч. назад - 1634
Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение Федорова11 ч. назад - 1349 3
Государственный Пенсионный фонд Норвегии за полгода заработал рекордные 113 млрд долларов17 ч. назад - 1119
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - Немчинов12 ч. назад - 1099 5
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)12 ч. назад - 274
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 297
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 936 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2450 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1044 5