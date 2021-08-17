Банки будут тщательнее следить за счетами клиентов в инвалюте

Депутаты предлагают установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам.
Об этом свидетельствует законопроект №5851 «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины „О валюте и валютных операциях“ относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора».
Что предлагают:
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«Реализация предлагаемых законопроектом изменений обеспечит надлежащие условия для выполнения Национальным банком Украины своих полномочий по валютному регулированию и надзору, будет способствовать полноценному исполнению банками функций агентов валютного надзора за валютными операциями, а также обеспечит получение банками (без привлечения клиентов) достоверной информации о резидентности владельцев счетов, открытых в других банках, и выявление валютных операций в гривнах, которые подлежат валютному надзора», — утверждают авторы документа.
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