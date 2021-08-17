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Банки будут тщательнее следить за счетами клиентов в инвалюте

Банки будут тщательнее следить за счетами клиентов в инвалюте

Депутаты предлагают установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам.

Об этом свидетельствует законопроект №5851 «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины „О валюте и валютных операциях“ относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора».

Что предлагают:

  • установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам, с целью осуществления валютного надзора за валютными операциями, осуществляемыми их клиентами через эти банки;
  • определить, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытым нерезидентам, устанавливается НБУ.

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«Реализация предлагаемых законопроектом изменений обеспечит надлежащие условия для выполнения Национальным банком Украины своих полномочий по валютному регулированию и надзору, будет способствовать полноценному исполнению банками функций агентов валютного надзора за валютными операциями, а также обеспечит получение банками (без привлечения клиентов) достоверной информации о резидентности владельцев счетов, открытых в других банках, и выявление валютных операций в гривнах, которые подлежат валютному надзора», — утверждают авторы документа.

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По материалам Finance.UA
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