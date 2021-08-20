В Украине утвердили перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство

Министерство экономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещается государством в рамках бюджетной программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей».
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Минэкономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой возмещается государством в рамках бюджетной программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства». В обновленный перечень включены 203 предприятия, номенклатура их продукции увеличилась более чем на 2 000 единиц сельхозтехники, до 16 802 наименований.
«Мы продолжаем расширять инструменты поддержки национального производителя, дополнив перечень сельхозтехники, которая подлежит компенсации, новыми заводами-производителями. Это хороший стимул для производителей реализовать свою продукцию и увеличить доходы, а фермерам – обновить свой парк сельхозтехники, ведь государство возмещает 25% ее стоимости», – прокомментировал расширение перечня Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.
В частности, обновленный перечень включает тракторы, самоходные и прицепные опрыскиватели, комбайн зерноуборочный самоходный, специальные автомобили сельскохозяйственного назначения (зерновозы), посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, жатки для уборки подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур, рапсовые столы, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и тому подобное.
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