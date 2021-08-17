На строительстве больницы в Киеве разворовали 3,6 млн гривен

Правоохранители разоблачили хищение госсредств во время строительства диагностического центра в Киеве. Убытки достигли почти 3,6 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
“Следователи уже сообщили о подозрении руководителям подрядных организаций, которые проводили строительные работы в коммунальном предприятии “Консультативно-диагностический центр” Святошинского района”, – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, подрядные организации завысили объемы фактически выполненных строительных работ, а в актах принятия указали недостоверные данные.
Вследствие чего на счет подрядчиков были незаконно перечислены бюджетные средства в размере почти 3,6 млн гривен, что нанесло ущерб территориальной общине Киева.
Сейчас руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УКУ).
Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В то же время предпринимателю, который осуществлял технадзор на объекте, сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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