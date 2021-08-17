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За 5 лет государственный зернотрейдер получил убытков более чем на 10 миллиардов

За 5 лет государственный зернотрейдер получил убытков более чем на 10 миллиардов

В первом полугодии 2021 года «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет ущерб составил 10 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана, расчеты ЭП.

В пояснительной записке к финрезультатам и. о. главы корпорации Андрей Власенко в качестве основной причины негативных показателей определил низкий уровень трейдинга. Оптовая продажа зерна госкорпорацией составила 443 тыс. тонн, что составляет всего 52% выполнения финансового плана.

По итогам 2020 года акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» получило чистые убытки на сумму 5,8 млрд грн.

Общая сумма задолженности корпорации перед различными партнерами составляет 28 млрд грн. Средняя заработная плата работника корпорации в указанном периоде составила 9,6 тыс. грн в месяц. Член правления получал 272 тыс. грн в месяц. Зато Власенко в этом году в среднем получал 423,6 тыс. грн в месяц согласно отчету.

В 2012 году государственный зернотрейдер взял у китайской стороны в долг 1,5 миллиарда долларов, с целью наладить систематические поставки продукции в Китай. Долг должен быть возвращен к 2027 году.

В то же время в Министерстве экономики сообщали, что иностранные партнеры, в частности Китай, озвучили во время встречи общую обеспокоенность процессом выполнения условий кредитного договора и договора по экспорту зерна.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация — национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляет услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Управление ГПЗКУ осуществляет Министерство экономики.

По материалам Економічна Правда
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