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Зарядные станции Tesla станут доступнее

Зарядные станции Tesla станут доступнее

Tesla готовится к массовому расширению сети зарядок Supercharger.

Об этом сообщает сайт Electrek.

В последнее время сеть Supercharger растет впечатляющими темпами. В прошлом квартале у Tesla было 26 900 зарядок на 2 966 станциях по всему миру.

Компании нужно еще больше увеличивать количество зарядок, чтобы сделать их доступными для электрокаров других автопроизводителей. Недавно Tesla подтвердила планы сделать сеть Supercharger открытой для других до конца года.

Вместо заключения сделок с конкретными компаниями Tesla планирует просто позволить владельцам электрокаров загрузить их приложение для получения доступа к зарядным станциям.

На некоторых рынках, например в Северной Америке, где компания использует собственный разъем для зарядки, владельцам электромобилей будут предлагать переходник для зарядки.

Сделав Supercharger доступными для электрокаров других производителей, Tesla сможет получить значительное финансирование для развития своей сети, поскольку правительство США одобрило финансирование инфраструктуры электромобилей на сумму 7,5 млрд долларов.

По материалам ТСН
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