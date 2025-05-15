Какие гибриды покупали украинцы в апреле — Finance.ua

Какие гибриды покупали украинцы в апреле Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Какие гибриды покупали украинцы в апреле

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром

Это на 46% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом году.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (268 ед.)

Второй результат у AUDI Q8 (112 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (109 ед.).

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и TOYOTA RAV-4 (47 ед.).

Ранее говорилось , что в течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,5 года.

Напомним, среди 16 самых доступных в Украине моделей китайского происхождения есть только шесть. Самая маленькая сумма, с которой можно отправляться в салон дилера, равна эквиваленту $14 700 или €14 075. Что можно купить сейчас менее чем за 800 тысяч гривен — выяснили эксперты Auto.Ria.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.