Какие гибриды покупали украинцы в апреле — Finance.ua

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Какие гибриды покупали украинцы в апреле

Технологии&Авто
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Какие гибриды покупали украинцы в апреле
Какие гибриды покупали украинцы в апреле
В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 46% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом году.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (268 ед.)
  • Второй результат у AUDI Q8 (112 ед.)
  • Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (109 ед.).
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и TOYOTA RAV-4 (47 ед.).
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Ранее говорилось, что в течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 5%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,5 года.
Напомним, среди 16 самых доступных в Украине моделей китайского происхождения есть только шесть. Самая маленькая сумма, с которой можно отправляться в салон дилера, равна эквиваленту $14 700 или €14 075. Что можно купить сейчас менее чем за 800 тысяч гривен — выяснили эксперты Auto.Ria.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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