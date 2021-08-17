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Межбанк: что ждать от курса перед длинными выходными

Межбанк: что ждать от курса перед длинными выходными

Эта пятница на валютном рынке пройдет очень интересно и в два этапа. Виной всему предстоящие 4 выходных по случаю празднования Дня Независимости. Клиенты будут спешить закрыть свои текущие хозяйственные сделки в первой половине сессии, а кто еще не успел — будут дорассчитываться с государством по налогам.

Во второй половине дня клиентская активность быстро снизится, зато активизируются спекулянты и сами банки. Банкам надо подготовиться к длинным выходным по валютной позиции и соблюдению других нормативов Нацбанка, а спекулянты не упустят свой шанс «погонять» курс на уже малоактивном и малообъемном рынке перед окончанием дня. Тем более, что вчерашний рост котировок доллара как всегда сформирует дополнительный спрос на валюту со стороны тех клиентов, кто всегда боится дальнейшего увеличения курса и смены тренда на межбанке. Именно желание сыграть на их «страхах» и будет главным соблазном для спекулянтов в течение дня.

В конечном итоге, тренд по курсу сегодня будет зависеть от поведения крупных игроков и успешности или провала попыток спекулянтов «разогреть» курс на опасениях отдельных покупателей. НБУ постарается сегодня в ситуацию не вмешиваться, но при значительных перекосах спроса и предложения выйдет на рынок со своими стандартными $ 5 млн.

По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в эту пятницу будет в пределах до $ 130−160 млн при заключении до 480−540 сделок.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, 20 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,55 — 26,75 грн, евро — коридор 31,00 — 31,35 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,50 — 26,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков 20 — 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,85 до 31,50 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,10 — 31,45 грн при спреде в 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,65 / 26,67
евро — 31,18 / 31,20

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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