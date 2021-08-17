Инвестняни получили 26 заявок на $1,7 млрд. Лидируют промышленная и аграрная переработка

Инвесторы подали 26 заявок на получение государственной поддержки инвестиционных проектов на сумму $ 1,7 млрд в соответствии с Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Об этом заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач в интервью Delo.ua.

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В июле Цивкач отмечал, что UkraineInvest получил 23 заявки на инвестпроекты от потенциальных инвесторов на общую сумму $ 1,35 млрд. Он добавил, что летом бизнес-активность не так высока и многие инвесторы ожидали принятия всех подзаконных актов по закону об «инвестнянях». Последний из документов был принят 11 августа.

«У нас два „чемпиона“: промышленная переработка и агропереработка. Оба направления подпадают под одну сферу экономики — „перерабатывающая отрасль“. По производству/перерабатывающей промышленности на данный момент у нас в работе 9 проектов на общую сумму $ 516 млн. Еще 9 проектов, но уже на сумму $ 534 млн, это агропереработка. Логистика — 5 проектов на сумму $ 531 млн, остальное — транспорт и туризм на $ 138 млн», — уточнил Цивкач.

Однако исполнительный директор UkraineInvest уточнил, что в этот список не попали большие проекты, например, по добыче железной руды. Это связано с тем, что такие проекты могут быть на общую сумму больше миллиарда долларов и их рассматривают отдельно.

Что же касается направлений, по которым в UkraineInvest хотели бы видеть больше заявок, то Цивкач выделил R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые также подпадают под действие закона об «инвестнянях».

«Только недавно мы разговаривали с представителем украинского бизнеса из сферы IT и кибербезопасности. Говорили о том, что было бы интересно начать такой проект. Еще один проект, который может попасть под нашу программу, — это американский университет „American University Kyiv“, строящийся сейчас в Киеве. Предварительно там инвестиций больше $ 20 млн. Таких проектов мы бы тоже хотели видеть больше, так как это способствует развитию науки, инноваций, создает устойчивое поколение профессионалов в нашей стране», — уточнил он.

Справка Finance.ua:

президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года;