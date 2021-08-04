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Кабмин принял последний документ для запуска закона об «инвестнянях»

Кабмин принял последний документ для запуска закона об «инвестнянях»

Кабмин принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об «инвестнянях».

об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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«Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об „инвестнянях“. Отныне потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки», — говорится в сообщении.

Так, на прошлом заседании правительство утвердило Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, входящих в него. Отмечается, что принятие соответствующего постановления позволит должным образом осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями и контролировать предоставление государственной поддержки.

«Закон об „инвестнянях“ начинает совершенно новый подход к поддержке инвесторов. Минэкономики разработало целый ряд подзаконных актов для имплементации норм закона, чтобы процесс отбора инвестиционных проектов и предоставления государственной помощи происходил прозрачно и понятно. Уже видим активность бизнеса как отечественного, так и зарубежного. Причем общие объявленные инвестиции сейчас составляют более 1,3 млрд долл. Основные отрасли — агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм», — сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Справка Finance.ua:

  • Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» предусматривает поддержку проектов с инвестициями более 20 млн евро;
  • среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе реализации инвестпроекта на 15%;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 31 июля уже более 25 инвесторов хотят воспользоваться законом об «инвестнянях» и обратились к UkraineInvest.

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По материалам Укринформ
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