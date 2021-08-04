Кабмин принял последний документ для запуска закона об «инвестнянях»

Кабмин принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об «инвестнянях».
об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
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«Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об „инвестнянях“. Отныне потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки», — говорится в сообщении.
Так, на прошлом заседании правительство утвердило Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, входящих в него. Отмечается, что принятие соответствующего постановления позволит должным образом осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями и контролировать предоставление государственной поддержки.
«Закон об „инвестнянях“ начинает совершенно новый подход к поддержке инвесторов. Минэкономики разработало целый ряд подзаконных актов для имплементации норм закона, чтобы процесс отбора инвестиционных проектов и предоставления государственной помощи происходил прозрачно и понятно. Уже видим активность бизнеса как отечественного, так и зарубежного. Причем общие объявленные инвестиции сейчас составляют более 1,3 млрд долл. Основные отрасли — агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм», — сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.
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