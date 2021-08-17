Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - Немчинов

Кабинет Министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на телеканале «Украина 24».
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«Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика относительно того, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто всей страной в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности», — сказал он.
Также Немчинов рассказал о работе на местах.
«Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания относительно продолжения работы по обеспечению больниц кислородом, насчет того, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек», — сказал он.
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