Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - Немчинов

Кабинет Министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на телеканале «Украина 24».

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«Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика относительно того, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто всей страной в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности», — сказал он.

Также Немчинов рассказал о работе на местах.

«Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания относительно продолжения работы по обеспечению больниц кислородом, насчет того, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек», — сказал он.