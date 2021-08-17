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Проверки бизнеса: Гоструда выявила более 7 тысяч нелегальных работников

Проверки бизнеса: Гоструда выявила более 7 тысяч нелегальных работников

В рамках инспекционной кампании по легализации труда выявлено 7021 работника, допущенного к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Сейчас начато 2126 инспекционных посещений. В среднем на одного проверенного работодателя найдено более 4 неоформленных лиц.

Больше всего нелегальных работников выявлено в сферах сельского хозяйства, организации питания и временного размещения, а также — торговли.

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.

Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.

Справка Finance.ua:

  • Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начала инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

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По материалам Економічна Правда
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