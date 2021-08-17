Проверки бизнеса: Гоструда выявила более 7 тысяч нелегальных работников

В рамках инспекционной кампании по легализации труда выявлено 7021 работника, допущенного к работе без трудовых договоров.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Сейчас начато 2126 инспекционных посещений. В среднем на одного проверенного работодателя найдено более 4 неоформленных лиц.
Больше всего нелегальных работников выявлено в сферах сельского хозяйства, организации питания и временного размещения, а также — торговли.
В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.
Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.
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