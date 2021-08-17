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Когда авто на «еврономерах» нельзя растаможить - объяснение таможни

Когда авто на «еврономерах» нельзя растаможить - объяснение таможни

Таможенное оформление машины на «еврономерах» не проводится, если в отношении нее есть постановление суда о конфискации.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram-канале.

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«Постановление суда о конфискации транспортного средства с иностранной регистрацией, которое вступило в законную силу, лишает владельца такого ТС права осуществить его таможенное оформление, а сама машина подлежит изъятию исполнительной службой», — поясняют таможенники.

Перед намерением осуществить таможенное оформление необходимо проверять наличие машины в судебных реестрах на предмет решений о конфискации.

Должностные лица таможен, в частности, при осуществлении таможенных формальностей и выявлении факта нахождения автомобиля «на еврономерах» (в отношении которого вынесено постановление суда о конфискации) на территории таможенного поста, обязаны проинформировать исполнительную службу. Исполнительная служба и уполномочена осуществить в рамках исполнительного производства изъятие транспортного средства.

Справка Finance.ua:

  • С 15 июня 2021 года введены в действие законы Украины от 15.04.2021 № 1402-ІХ и № 1403-ІХ относительно временного упрощения налогообложения и таможенного оформления транспортных средств;
  • с подробной информацией относительно некоторых положений и алгоритма выполнения гражданами указанных законов можно ознакомиться по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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