WhatsApp разрабатывает новую функцию

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая будет удалять сообщения пользователей через 90 дней после их появления.

Об этом сообщает GSM Arena.

Поэтому у пользователей будет выбор между «никогда не удалять сообщения, удалять через «24 часа», «7 дней», «90 дней».

Отмечается, что функция, которая дает возможность удалять сообщения в мессенджере через 7 дней, была представлена только в ноябре прошлого года.

В настоящее время новая функция доступна только в бета-версии WhatsApp на операционной системе Android. Обычно после нескольких недель, а иногда и месяцев, в бета-версии мессенджера функцию представляют официально для всех пользователей.