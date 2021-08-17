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WhatsApp разрабатывает новую функцию

WhatsApp разрабатывает новую функцию

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая будет удалять сообщения пользователей через 90 дней после их появления.

Об этом сообщает GSM Arena.

Поэтому у пользователей будет выбор между «никогда не удалять сообщения, удалять через «24 часа», «7 дней», «90 дней».

Отмечается, что функция, которая дает возможность удалять сообщения в мессенджере через 7 дней, была представлена только в ноябре прошлого года.

В настоящее время новая функция доступна только в бета-версии WhatsApp на операционной системе Android. Обычно после нескольких недель, а иногда и месяцев, в бета-версии мессенджера функцию представляют официально для всех пользователей.

По материалам Укринформ
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