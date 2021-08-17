WhatsApp разрабатывает новую функцию

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая будет удалять сообщения пользователей через 90 дней после их появления.
Об этом сообщает GSM Arena.
Поэтому у пользователей будет выбор между «никогда не удалять сообщения, удалять через «24 часа», «7 дней», «90 дней».
Отмечается, что функция, которая дает возможность удалять сообщения в мессенджере через 7 дней, была представлена только в ноябре прошлого года.
В настоящее время новая функция доступна только в бета-версии WhatsApp на операционной системе Android. Обычно после нескольких недель, а иногда и месяцев, в бета-версии мессенджера функцию представляют официально для всех пользователей.
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